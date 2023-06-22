Курск, 23 июня, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Дважды в ночь на 23 июня в Курске сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«Система ПВО ещё раз сработала в небе Курска», — написал глава региона в Telegram-канале.

Подробности пока не сообщаются.

Ранее ИА Регнум передавало, что в ночь на пятницу, 23 июня, в Курске российской системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Глава Курской области Роман Старовойт обратился к жителям с просьбой при обнаружении обломков не трогать их, а обратиться к экстренным службам.

В Курской области из-за сложной ситуации в приграничных с Украиной населённых пунктах усилены меры безопасности, охрану общественного порядка в связи с действующим средним уровнем реагирования и жёлтым — высоким — уровнем террористической опасности. На объектах, от которых зависит жизнедеятельность региона, введён особый контроль.