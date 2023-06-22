Киев, 23 июня, 2023, 02:06 — ИА Регнум. В Оболонском районе Киева военнообязанным в 10-дневный срок в рамках объявленной всеобщей мобилизации предписано явиться в военкоматы, сообщило «Страна. ua» со ссылкой на приказ военкома Оболонского района украинской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

«Вслед за Ивано-Франковском всеобщая мобилизация через «систему одной повестки» пришла в Киев», — написало издание.

Отмечается, что это касается даже тех, кто не получил мобилизационное распоряжение или повестку. Явка в военкомат также обязательна для проживающих в Оболонском районе без прописки. Уклонистам грозит уголовное наказание.

При этом не сообщается о принятии подобных приказов в других районах Киева.

Как сообщало ИА Регнум, военная администрация Ивано-Франковской области ввела временный запрет на плановые госпитализации мужчин призывного возраста. Теперь лечение в больницах разрешается после согласования с военкоматами. 20 июня военкоматы Ивано-Франковской области выпустили приказы о всеобщей мобилизации. Все военнообязанные мужчины обязаны явиться в территориальные центры комплектования.

В Госдуме РФ заявили, что Украина близка к полному исчерпанию своих человеческих ресурсов и едва ли сможет проводить всё новые и новые волны мобилизации. При этом население Украины начинает понимать, что является исключительно расходным материалом, который должен быть израсходован полностью, подчеркнул зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»).

На Украине с февраля 2022 года действует запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.