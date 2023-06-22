Киев, 23 июня, 2023, 01:53 — ИА Регнум. На Украине в Киеве и центральных областях в ночь на 23 июня объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса по оповещению населения Украины, сирены сработали в столице, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Об опасности предупредили население подконтрольных Украине территорий Донецкой Народной Республики, Запорожской и Харьковской областей.

По информации телеканал ТСН, в подконтрольной Киеву части Запорожья прогремели взрывы.

Как сообщало ИА Регнум, в результате обстрела ВСУ села Таврия в Запорожской области погибла семья из двух человек. Ещё один человек погиб, другой с тяжёлыми ранениями доставлен в городскую больницу Мелитополя после удара ВСУ по сельской дороге.

Вооружённые формирования Украины обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики, в результате погибла мирная жительница.