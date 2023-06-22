Украина, 23 июня, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Ночью 23 июня в подконтрольной Киеву части Запорожья прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Позднее в Запорожье были слышны повторные взрывы. Предположительно, удары наносятся по логистической инфраструктуре ВСУ. Появились сообщения о пусках в сторону города ракет С-300.

В Запорожской и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствую данные официального ресурса по оповещению населения. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Ранее ИА Регнум передавало, 22 июня под обстрел украинских войск попало село Таврия в Запорожской области. В результате погибли три человека, ещё одного с тяжёлыми ранениями доставили в больницу Мелитополя.

21 июня на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России сделают всё для суверенитета и безопасности страны.

За период с 4 по 21 июня российская армия уничтожила более 13 тыс. украинских военных, задействованных в ходе наступления ВСУ, а также 246 танков, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595, в том числе БМП 152 единицы, западных 59.