Москва, 23 июня, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Два российских космонавта завершили выход в открытый космос и вернулись на Международную космическую станцию. Об удачном завершении выхода сообщили в Роскосмосе.

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Космонавты Сергей Прокофьев и Дмитрий Петелин провели за бортом станции 6 часов 24 минуты — это меньше запланированных ранее 6 часов 51 минуты.

У космонавтов была задача — установить на модуле «Звезда» аппаратуру высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации на Землю РСПИ-М. Для этого они сняли старое оборудование и установили новые приборы.

Прокопьев и Петелин завершили многолетний научный эксперимент за бортом станции. Они демонтировали съемную кассету-контейнер с образцами материалов, которые находились в открытом космосе 19 лет, и сфотографировали внешнюю поверхность «Звезды».

Затем они переместились на модуль «Поиск» и забрали с него один из трёх контейнеров эксперимента «Биориск-МСН».

Отмечается, что именно Прокопьев с Петелиным уже второй раз подряд завершают внекорабельную деятельность раньше плана: 13 мая они управились за 5 часов 14 минут, хотя по плану должны были работать 6 часов 18 минут.

Гораздо чаще космонавты по тем или иным причинам не успевают выполнить все задачи точно в срок и проводят за бортом несколько больше расчетного времени.

Космонавты находятся на станции с 21 сентября 2022 года. Они прибыли на корабле «Союз МС-22» вместе с американским астронавтом Фрэнком Рубио.

Прибытие на Землю запланировано в сентября 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Прокопьев и Петелин выходили в открытый космос 4 мая. Они провели за бортом МКС 7 часов 11 минут. За это время космонавты подготовили шлюзовую камеру для переноса с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», подключили кабели между шлюзовой камерой и модулем «Наука», а также провели наблюдение за перемещением шлюзовой камеры манипулятором ERA и её пристыковкой к «Науке».