Лондон, 23 июня, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Гибель троих граждан Великобритании, которые находились в пропавшем в Атлантике батискафе «Титан», подтвердил 22 июня министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

«Трагические новости появились на фоне международной поисковой операции о том, что те, кто был на борту подводного аппарата «Титан», включая трёх британских граждан, погибли», — сказал он.

Глава британского МИД выразил семьям погибших соболезнования и заверил, что правительство страны поддержит их.

Как сообщало ИА Регнум, связь с батискафом пропала 18 июня почти через два часа после погружения. На его борту находились пять человек: президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживавшие в Великобритании.

22 июня в Атлантическом океане обнаружили обломки батискафа «Титан» в 200 метрах от носовой части «Титаника». Береговая охрана США заявила о гибели экипажа пропавшего батискафа.