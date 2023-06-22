Курск, 23 июня, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт в ночь на 23 июня сообщил о сбитом беспилотнике.

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«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник», — написал он в Telegram-канале, поблагодарив военных за работу.

Глава региона обратился к жителям с просьбой при обнаружении обломков не трогать их, необходимо обратиться к экстренным службам.

Ранее ИА Регнум передавало, что в ночь на 16 июня на территории предприятия «Бел-Поль» в Курской области произошёл пожар. Организация является одним из крупнейших производителей одеял и подушек с наполнителями из разных материалов. На территории предприятия загорелось административное здание и склад с пухом, общая площадь горения составила около 2 тысяч кв. метров. Глава Курской области Роман Старовойт назвал БПЛА причиной пожара на предприятии «Бел-Поль».

В Курской области с 22 июня запретили массовые публичные мероприятия в целях усиления охраны общественного порядка. Исключение составят мероприятия, которые посвящены государственным праздникам, дням воинской славы, а также памятным датам, которые проводят органы публичной власти.