Берлин, 23 июня, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Российские воздушно-космические силы не оставляют шанса вооруженным силам Украины завершить успешно своё контрнаступление. Свой прогноз опубликовала немецкая газета Bild.

Валентин Капустин/РИА Новости Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России в зоне СВО

Авторы цитируют одного из украинских военных: «Если российские ВКС атакуют нас вертолётами с расстояния 8 км, нам нечем будет бороться с ними. Атаки идут далеко за линией фронта, с применением артиллерии, ракет или точечных авиаударов».

По мнению издания, у ВСУ остро ощущается недостаток систем ПВО, нет собственной военной авиации. Кроме того, только 10-15% солдат имеют доступ к западной боевой технике.

«Ужасный сценарий, к которому готовятся за закрытыми дверями в Киеве, выглядит так: если наступление не увенчается успехом — США могут вынудить Украину пойти на мирные переговоры с Россией», — заключили авторы.

В киевской армии признают, что из-за ВКС РФ «замедляется процесс продвижения».

Как сообщало ИА Регнум, ВКС России сорвали наступление украинской армии на торском направлении в Донецкой Народной Республике. ВСУ понесли значительные потери.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по трём пунктам временной дислокации ВСУ в районе села Терны в Лиманском районе ДНР.