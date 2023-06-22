Москва, 22 июня, 2023, 23:46 — ИА Регнум. В районе Новой Москвы в дорожную аварию попали мотоцикл и скутер. В результате происшествия погиб один человек, ещё трое участников ДТП пострадали, сообщили 22 июня в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев Мотоциклист

По предварительным данным, столкновение мотоцикла и скутера произошло в деревне Губцево Троицкого и Новомосковского административных округов.

В столичной прокуратуре уточнили, что столкновение произошло в момент, когда трое подростков пересекали на скутере улицу Дорожную. На месте происшествия погиб 14-летний юноша. Других участников ДТП в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня на западе Москвы дочь актёра Михаила Пореченкова Мария управляла «Мерседесом», когда сбила 18-летнего москвича на скутере. От удара юношу отбросило на несколько метров. Он получил множественные травмы, в том числе переломы. Пострадавший оказался профессиональным хоккеистом.

В августе 2022 года мотоциклист погиб в результате столкновения внедорожника и мотоцикла на Рублёвском шоссе в Москве. Он скончался на месте ДТП до приезда медиков.