Вашингтон, 22 июня, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден ошибся в названии должности премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча прошла 22 июня в Вашингтоне в рамках официального государственного визита индийской делегации.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Господин президент. Господин президент. Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности», — сказал Байден, поблагодарив Моди за визит в Белый дом.

Ранее ИА Регнум передавало, что это не первый случай, когда Байден путает должности политиков других стран. Так, в начале июня президент США перепутал должность премьер-министра Великобритании Риши Сунака во время встречи с ним, чем смутил своего собеседника. Он назвал его «мистером президентом», но быстро исправился и пошутил, что «продвинул» своего британского гостя.

22 июня на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил готовность помочь в разрешении украинского конфликта, внеся любой вклад.