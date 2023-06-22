Волоконовский район, Украина, 22 июня, 2023, 23:07 — ИА Регнум. Окраину посёлка Красный Пахарь Волоконовского района Белгородской области обстреляли ВСУ. Пострадавших в результате обстрела нет, сообщил 22 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

По предварительной информации, осколками снаряда посечены крыша и фасад одного из частных жилых домовладений. Повреждения получили линия электропередачи и газопровод.

На месте работают оперативные службы. По словам главы Белгородской области, подомовой обход пройдёт в светлое время суток.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ключи от новых квартир жителям, которые полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Из 1744 семей новое жильё выбрали 950. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.

С начала июня территория Белгородской области постоянно обстреливается украинскими войсками. Так, 20 июня ВСУ ударили по хутору Леоновка. Два частных жилых дома и хозпостройка получили повреждения в результате попадания осколков снарядов, у них выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.