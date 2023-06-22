Бостон, США, 22 июня, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Береговая охрана США не оставила сомнений в том, что обнаруженные 22 июня обломки относятся к пропавшему в Атлантике батискафу «Титан». Специалисты подтвердили, что все, кто находился внутри подводного аппарата, погибли. Об этом заявил журналистам контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

Отмечается, что обломки батискафа «Титан» найдены в 200 метрах от носовой части «Титаника».

«В ходе консультации с экспертами был сделан вывод, что обломки свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы. С батискафом произошёл катастрофический направленный внутрь взрыв», — сказал контр-адмирал, выразив соболезнования семьям погибших.

На месте обнаружения обломков продолжаются работы по сбору всех доказательств происшествия. Участники поисковой операции признают, что, в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложностью работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала.

Как сообщало ИА Регнум, обнаруженные в Атлантическом океане обломки 22 июня считаются частью пропавшего батискафа «Титан».

Эксперт Дэвид Мирнс сказал, что обнаружены посадочная рама и задняя крышка аппарата. Конструкция батискафа — нестандартная, а потому вероятность ошибки невелика.

На борту батискафа было пять человек. Компания продавала туристические билеты на «Титан», который спускался к затонувшему в начале XX века «Титанику» за 250 тыс. долларов.

Связь с батискафом пропала 19 июня.

Погибли в результате ЧП с батискафом президент и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также 48-летний пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, проживавшие в Великобритании.