Горловка, ДНР, 22 июня, 2023, 22:51 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики, в результате погибла мирная жительница, сообщил 22 июня мэр города Иван Приходько.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В результате обстрела посёлка Мичурина (Никитовский район Горловки) погибла мирная горловчанка вследствие прямого попадания вражеского снаряда в дом», — написал он в Telegram-канале.

Также известно, что от обстрела пострадал супруг погибшей женщины.

Ранее ИА Регнум передавало, 22 июня под обстрел украинских войск попало село Таврия в Запорожской области. Один из снарядов попал в частное домовладение, погибла семья из двух человек. Ещё один человек погиб, другой с тяжёлыми ранениями доставлен в городскую больницу Мелитополя после удара ВСУ по сельской дороге.

17 июня в результате обстрела Горловки был ранен грудной младенец. ВСУ ударили по жилым домам и другим гражданским объектам. От снарядов пострадала школа № 42.