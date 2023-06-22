Бостон, США, 22 июня, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Обнаруженные в Атлантическом океане обломки считаются частью пропавшего батискафа «Титан», сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА Регнум Батискаф «Титан»

«Обломки, обнаруженные в зоне поиска пропавшего аппарата «Титан», оценили как внешнюю часть субмарины», — сообщает телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, обнаруженные 22 июня в Атлантическом океане в зоне поиска батискафа «Титан» две части, предположительно, принадлежат пропавшей субмаринее.

Эксперт Дэвид Мирнс сказал, что обнаружены посадочная рама и задняя крышка аппарата. Конструкция батискафа — нестандартная, а потому вероятность ошибки невелика, считает он.

Компания-оператор пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» OceanGate Expeditions, считает членов экипажа и пассажиров погибшими.

Когда изучаешь ситуацию с исчезновением и вероятной гибелью глубоководного аппарата «Титан», который направлялся к обломкам «Титаника», складывается впечатление, что его проектировщики экономили на всём. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил Евгений Черняев, герой России, командир глубоководного аппарата «Мир-2» лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов Института океанологии имени П. И. Ширшова Российской академии наук.

«Титан» — это глубоководный обитаемый аппарат, который, по сути, ближе к маленькой автономной подводной лодке, — пояснил эксперт.