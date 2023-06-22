Мелитополь, 22 июня, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Под обстрел украинских войск попало село Таврия в Запорожской области, сообщили 22 июня оперативные службы региона.

Иван Шилов ИА Регнум

По официальной информации, один из снарядов попал в частное домовладение, погибла семья из двух человек.

Ещё один человек погиб, другой с тяжёлыми ранениями доставлен в городскую больницу Мелитополя после удара ВСУ по сельской дороге.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 22 июня на административной границе между Херсонской областью и Крымом, вблизи Чонгара, преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, террористы пытаются запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но сделать это не получится. Пострадавшие от обстрелов объекты будут восстановлены.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня, выпустив 10 ракет, а также нанесли удар из «Градов» по посёлку Гольмовский (Никитовский район).