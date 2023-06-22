Киев, 22 июня, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Украина может получить от США обещанные танки Abrams к следующему контрнаступлению, потому что нынешнее не будет последним, заявил 22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Abrams

«Будет столько контрнаступлений, сколько потребуется», — заявил министр в эфире украинских телеканалов.

Он также отметил, что США уже прислали часть ранее обещанной техники, в частности бронемашины Bradley. Другая техника будет прислана позднее, она может быть задействована в этом контрнаступлении или в следующих, добавил Кулеба.

Кроме того, он заявил, что утверждения ряда СМИ о том, что страны Запада могут перестать оказывать Украине военную помощь в случае неудачи нынешнего контрнаступления ВСУ, не соответствуют действительности.

Как сообщалось ранее, 22 июня на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил, что западные страны готовы поставлять Украине всё новую военную технику, при этом мобилизационный потенциал Киева не безграничен, но Запад, похоже, решил воевать с Россией «до последнего украинца».

Наступательный потенциал ВСУ ещё не исчерпан, а ряд стратегических резервов пока не задействован, добавил президент, призвав руководство Вооружённых сил «исходить из реалий».

Ранее Владимир Путин отмечал, что благодаря мужеству и стойкости российских военнослужащих киевскому режиму в ходе своего контрнаступления не удаётся достичь никаких успехов. Потери противника значительно превышают классическое сочетание три к одному (соотношение потерь у наступающих и обороняющихся соответственно), подчеркнул президент.