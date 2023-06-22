Вашингтон, 22 июня, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в скором времени.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Я рассчитываю встретиться с председателем КНР когда-нибудь в будущем. Я не думаю, что это высказывание о нём имело какие-либо реальные последствия», — заявил Байден, слова которого приводит ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Это произошло сразу после визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. После этого официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что Китай выражает США протест в связи с высказываниями Байдена.

По оценке обозревателя Bloomberg Питера Мартина, возникшая ситуация рискует перечеркнуть все дипломатические усилия госдепартамента.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко в беседе с ИА Регнум высказала мнение, что когда Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, то таким образом он мог озвучить своё реальное отношение к председателю КНР. Теперь же администрации американского президента придётся оправдывать действия своего лидера, так как ситуация может серьёзно навредить и без того непростым отношениям между Вашингтоном и Пекином, отметила эксперт.