Москва, 23 июня, 2023, 07:16 — ИА Регнум. В районе Гольяново на востоке Москвы наполовину завершено строительство нового цеха лифтостроительного завода. Подробнее о строительстве в рамках масштабного инвестиционного проекта рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Строительство нового цеха завода «МЭЛ», специализирующегося на выпуске лифтового оборудования, началось в феврале текущего года. Сейчас работы выполнены на 50%», — пояснил Овчинский. Он добавил, что компания расширяет производственные помещения в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Город передал компании земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. «После завершения строительства и ввода в эксплуатацию здесь будет создано 85 рабочих мест», — подчеркнул Овчинский.

Проект будет готов к ноябрю 2023 года. До конца года компания получит заключение о соответствии (ЗОС) на здание. Возведение нового цеха даст возможность увеличить выпуск в полтора раза — до четырех тысяч лифтов в год.