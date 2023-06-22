Букмекеры сочли Цукерберга фаворитом возможного поединка с Маском
Лас-Вегас, США, 22 июня, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Букмекеры считают основателя Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга фаворитом в возможном поединке с владельцем Twitter Илоном Маском, сообщает 22 июня портал «Рейтинг букмекеров».
На вероятный поединок начали принимать ставки уже несколько букмекерских компаний. Указывается, что одна из них предлагает коэффициент 1,20 на победу Цукерберга, 4 — на победу Маска. Таким образом шансы Цукерберга оценены в 76,9%, Маска — в 23,1%.
Ранее 22 июня издание The Verge сообщило, что Маск и Цукерберг «всерьёз» решили встретиться на ринге в Лас-Вегасе.
Обсуждение боя началось после того, как Meta* заявила о намерении разработать аналог Twitter. Маск написал в своём блоге, что «готов выйти на ринг» с Цукербергом. Тот посчитал, что речь идёт о поединке в прямом смысле этого слова, и попросил «прислать адрес», на что Маск ответил, что предлагает провести бой на арене Octagon MMA в Лас-Вегасе.