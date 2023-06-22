Лас-Вегас, США, 22 июня, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Букмекеры считают основателя Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга фаворитом в возможном поединке с владельцем Twitter Илоном Маском, сообщает 22 июня портал «Рейтинг букмекеров».

Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press Марк Цукерберг

На вероятный поединок начали принимать ставки уже несколько букмекерских компаний. Указывается, что одна из них предлагает коэффициент 1,20 на победу Цукерберга, 4 — на победу Маска. Таким образом шансы Цукерберга оценены в 76,9%, Маска — в 23,1%.

Ранее 22 июня издание The Verge сообщило, что Маск и Цукерберг «всерьёз» решили встретиться на ринге в Лас-Вегасе.

Обсуждение боя началось после того, как Meta* заявила о намерении разработать аналог Twitter. Маск написал в своём блоге, что «готов выйти на ринг» с Цукербергом. Тот посчитал, что речь идёт о поединке в прямом смысле этого слова, и попросил «прислать адрес», на что Маск ответил, что предлагает провести бой на арене Octagon MMA в Лас-Вегасе.