Москва, 22 июня, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Росарио Сальваторе Айтала, один из судей Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появился в базе розыска МВД России.

Фотография судьи с подписью «Внимание, розыск!» появилась также на стенде возле отделения МВД России по району Свиблово города Москвы, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В документе утверждается, что он обвиняются в «совершении военных преступлений на Украине». Тогда в пресс-службе суда заявили, что есть основания полагать, что президент России должен нести личную ответственность за «незаконное перемещение населения».

Спустя несколько дней Следственный комитет России возбудил уголовные дела против судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и прокурора инстанции Карима Ахмада Хана.

МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН. В России не раз заявляли, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. На протяжении многих лет ни международные судейские органы, ни другие члены международного сообщества не обращали внимания на разрушение гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей на Донбассе.