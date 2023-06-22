Курск, 22 июня, 2023, 20:36 — ИА Регнум. В Курской области запретили массовые публичные мероприятия в целях усиления охраны общественного порядка, говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства региона.

Сергей Фадеичев/ТАСС Здание администрации Курской области

Отмечается, что исключение составят мероприятия, которые посвящены государственным праздникам, дням воинской славы, а также памятным датам, которые проводят органы публичной власти.

Из документа следует, что решение было принято для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Отмечается также, что запрет установлен до снятия режима «среднего уровня реагирования», установленного указом президента России Владимира Путина в октябре 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, Курская область с начала СВО подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Так, 21 июня украинские военные обстреляли село Горналь приграничного Суджанского района.

Утром 19 июня ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе, в Попово-Лежачах повреждены линии электропередачи и хозяйственные постройки. Сам посёлок Глушково подвергся сильному обстрелу днём ранее. Жители насчитали больше 16 прилётов, два человека получили осколочные ранения и были госпитализированы. Ранее два человека пострадали в Глушково при обстреле 14 июня.