Вашингтон, 22 июня, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Слова президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине в Пекине расценивают как политическую провокацию. Об этом 22 июня сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя китайского посольства в Вашингтоне.

Михаил Метцель/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин

«Ранее Байден говорил о том, что США уважают китайскую систему и не стремятся её изменить, но недавние безответственные заявления не могут не вызвать вопросов об искренности американской стороны», — приводит его слова телеканал.

Он отметил, что Вашингтону следует отказаться от слов Байдена, в противном случае США ждут последствия, ответственность за которые будет лежать на американской стороне.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Это произошло сразу после визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин. После этого официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что Китай выражает США протест в связи с высказываниями Байдена.

По оценке обозревателя Bloomberg Питера Мартина, возникшая ситуация рискует перечеркнуть все дипломатические усилия госдепартамента.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко в беседе с ИА Регнум высказала мнение, что когда Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, то таким образом он мог озвучить то, что думал внутри себя. Теперь же администрации американского президента придётся оправдывать действия своего лидера, так как ситуация может серьёзно навредить и без того непростым отношениям между Вашингтоном и Пекином.