Нью-Йорк, США, 22 июня, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Читатели американского журнала Newsweek высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за то, что он пытается оправдать неудачи контрнаступления ВСУ нехваткой поставляемого Западом оружия. В частности, читатели отметили, что Зеленский снова пытается обвинить во всём США и НАТО.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Он вообще всегда винит во всем других, когда что-то идет не так», — написал один из комментаторов.

Другой читатель считает, что Зеленский как был комиком, так им и остался.

Также комментаторы высказали предположение, что скоро от Украины вообще ничего не останется, а НАТО заплатит за причинённую разруху. При этом Россию в комментариях называли самой лучшей оборонительной армией в мире.

«Их доктрина разрабатывалась после Второй мировой войны и основана на тактических отступлениях за ряды укреплений. И эта оборонная доктрина держится до сих пор — даже в эпоху вертолётов, спутникового наблюдения, беспилотников, огнемётов, дистанционного минирования и интегрированных систем связи», — отметил один из читателей журнала.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня в интервью BBC президент Украины заявил, что контрнаступление ВСУ проходит не так, как ему хотелось бы, и вновь потребовал истребители F-16 и гарантии безопасности от НАТО.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти Украины не продумали свою операцию и в результате ВСУ при неудачных попытках контрнаступления несут огромные потери. По его оценкам, число погибших в ходе контрнаступления военнослужащих ВСУ превышает 10 тысяч человек. При этом они не смогли преодолеть даже первую линию обороны ВС России, отметил эксперт.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что российские войска в настоящее время сдерживают наступление не ВСУ, а группировки НАТО, которая использует украинских солдат лишь в качестве живой силы.