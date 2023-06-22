Воскресенск, Московская область, 22 июня, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Два человека госпитализированы в больницу после падения лифта в жилом доме в подмосковном Воскресенке, сообщили 22 июня в прокуратуре региона.

Прокуратура Московской области Шахта лифта

«В 14-этажном жилом доме в результате падения лифта пострадали два человека, находившиеся внутри кабины в момент инцидента. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Дом находится под управлением ТСЖ, а упавший лифт был введён в эксплуатацию в 2007 году, отметили в прокуратуре. Будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства и действиям ответственных за техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования, добавили в ведомстве.

В управлении Следственного комитета по Московской области, в свою очередь, сообщили, что следователи уже работают на месте происшествия, а процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее сообщалось, что в 14-этажном жилом доме в Воскресенске рухнул в шахту лифт с двумя пассажирами, которые были госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Лифт упал с высоты пятого этажа.

9 июня сообщалось, что в многоэтажке на Штурвальной улице на северо-западе Москвы лифт упал на двоих рабочих. В кабине лифта людей не было. Один из пострадавших рабочих позднее скончался в больнице.