Амстердам, 22 июня, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В 2023 году Землю ожидает жара, проливные дожди, ураганы и другие природные аномалии из-за усиления тёплого течения Эль-Ниньо. Об этом 22 июня заявил голландский исследователь климата Леон Симонс на своей странице в Twitter.

Симонс приводит данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Института изменения климата при Университете штата Мэн, из которых следует, что в августе Эль-Ниньо усилит своё влияние в центральной и восточной частях Тихого океана.

По его словам, в этом году течение, которое зарождается в центральной части Тихого океана в июле, получит категорию «Супер Эль-Ниньо».

Как сообщало ИА Регнум, в NOAA считают, что 2024 год может стать самым жарким за последние десятилетия из-за феномена Эль-Ниньо, который сопровождается резким ростом температуры на поверхности воды в Мировом океане. По мнению специалистов, Эль-Ниньо значительно изменит погодные условия в разных точках планеты.