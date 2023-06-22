Ярославль, 22 июня, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Разъярённый бык в Некоузском районе Ярославской области забодал насмерть 15-летнего подростка и его мать, сообщил 22 июня представитель СУСК России по региону РИА Новости.

По данным СК, подросток из семьи фермеров в 10 утра отправился пасти коров. Он привязал быка к вбитому в землю металлическому колышку. Во время вспышки агрессии, причина которой осталась неизвестной, бык напал на юношу и рогами нанёс ему повреждения, не совместимые с жизнью.

Когда подросток не вернулся домой к обеду, за ним отправилась 44-летняя мать, однако животное напало и на неё. После этого к месту пастбища пошёл старший брат подростка, который сначала не увидел тела погибших. На месте он обнаружил быка с порванной верёвкой на шее, прибил его к стаду и отвёл в загон. Только после этого обнаружил погибших брата и мать.

У следствия нет сомнений в том, что это было нападение быка, а не какого-то другого животного. В СК уточнили, что бык этим же вечером был убит.

«В настоящее время ведётся проверка обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня в селе Солдатском в Фатежском районе Курской области бык напал на семейную пару, в результате чего женщина погибла, а мужчину госпитализировали с травмами.

Сообщалось, что трёхгодовалый бык отвязался и начал гулять по участкам, а после того, как его попытались вернуть в стойло, сильнее разозлился. Выйдя на луг, он набросился на семейную пару. Женщина погибла на месте, её мужа госпитализировали.