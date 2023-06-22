Минобороны показало, как «Ланцет» уничтожил украинский танк Т-64
Минобороны опубликовало видео, на котором украинский Т-64 разлетается на куски после удара «Ланцета»
Москва, 22 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения украинского танка Т-64 барражирующим боеприпасом «Ланцет». Видео размещено в Telegram-канале ведомства.
«Операторами БПЛА был обнаружен танк ВСУ, который под прикрытием лесополосы вёл огонь по российским позициям», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как к танку подлетел российский дрон-камикадзе и нанёс удар, который привёл к возгоранию машины. Через некоторое время в танке произошёл взрыв после детонации снарядов в боекомплекте. После этого от боевой машины начали отлетать горящие куски.
Уточняется, что танк был уничтожен на южнодонецком направлении.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июня Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка. Также Минобороны показало уничтожение бронетранспортёра ВСУ на южнодонецком направлении.