Москва, 22 июня, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало кадры поражения украинского танка Т-64 барражирующим боеприпасом «Ланцет». Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео. Министерство обороны России Уничтожение «Ланцетом» украинского танка Т-64

«Операторами БПЛА был обнаружен танк ВСУ, который под прикрытием лесополосы вёл огонь по российским позициям», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как к танку подлетел российский дрон-камикадзе и нанёс удар, который привёл к возгоранию машины. Через некоторое время в танке произошёл взрыв после детонации снарядов в боекомплекте. После этого от боевой машины начали отлетать горящие куски.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814929" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Минобороны показало, как «Ланцет» уничтожил украинский танк Т-64

Уточняется, что танк был уничтожен на южнодонецком направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе. Танк был поражён на запорожском направлении. На видео дрон попадает точно в крышу танка. Также Минобороны показало уничтожение бронетранспортёра ВСУ на южнодонецком направлении.