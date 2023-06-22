Ржев, Тверская область, 22 июня, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В 78-ю годовщину начала Великой Отечественной войны на военно-мемориальном кладбище в городе Ржеве Тверской области попрощались с красноармейцами, найденными двенадцатью поисковыми отрядами в прошлом и нынешнем годах. Всего поисковикам удалось найти останки 586 бойцов, из которых 34 идентифицированы.

ИА Регнум Захоронение красноармейцев на военно-мемориальном кладбище в городе Ржев

Как рассказал ИА Регнум командир московского ПО «Пионер» Михаил Богданов, такое количество «именных» — настоящая удача, обычно удается установить имена в единичных случаях.

«Традиционно во Ржеве захоронение проходит 22 июня, поэтому не стали менять эту дату. В основном здесь люди, погибшие в августе 1942 года, летнее наступление, как правило, это северная часть Ржевского района, но есть и часть тех, кто погиб в зимних боях 1942–1943 годов», — пояснил он.

ИА Регнум Захоронение красноармейцев на военно-мемориальном кладбище в городе Ржев

ИА Регнум

Одного из солдат удалось установить по медали «За Отвагу». По словам поисковиков, в 1942 году не было массовых награждений, но тем не менее такие герои были.

«Мирсаит Шастиков успел походить с очень достойной для окопников, для пехоты на передке, наградой чуть больше десяти дней. Был убит в городском лесу на северной окраине Ржева. Найден был в конце прошлогодней осенней вахты, и мы были счастливы, поскольку по этой вещи всегда можно установить имя. Но боец сделал еще одно важное дело. Он соединил родственников, которые не общались между собой. Одна семья прилетела из Казахстана, и родная внучка приехала из города Пермь. Здесь они познакомились благодаря ему», — рассказал представитель «Пионера» Сергей Белкин, вручая планшет с личными вещами родным.

ИА Регнум Захоронение красноармейцев на военно-мемориальном кладбище в городе Ржев

ИА Регнум Захоронение красноармейцев на военно-мемориальном кладбище в городе Ржев

ИА Регнум Часовня Александра Невского на военно-мемориальном кладбище в городе Ржев

Трое из найденных бойцов отправились домой — в Оренбургскую, Тульскую и Тамбовскую области.

Бои за освобождение Ржева длились с января 1942-го по март 1943 года. В конце января в результате наступления советских войск на центральном участке фронта образовался выступ, где развернулась Ржевская битва. В общей сложности в ходе боев с советской стороны погибли, были ранены или пропали без вести около 1,3 млн человек.