Вашингтон, 22 июня, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Военный бюджет Соединенных Штатов при Джо Байдене почти на 200 млрд долларов превышает оборонные расходы при Рональде Рейгане, на последнем этапе холодной войны. На это указал в статье для издания The National Interest экс-помощник министра обороны США времён Рейгана Лоуренс Корб, ныне старший научный сотрудник исследовательской организации «Центр американского прогресса» (перевод ИА Регнум).

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт прокомментировал позицию группы сенаторов во главе с известным «ястребом»-республиканцем Линдси Грэмом, известным своей антироссийской позицией и поддержкой киевского режима. Сенаторы назвали недостаточным военный бюджет на 2024 финансовый год.

Финансовый год, напомним, не совпадает с календарным: например, финансовый 2024-й начинается с 1 октября 2023 года и заканчивается 30 сентября 2024-го.

Проект бюджета уже предполагает выделение Пентагону рекордных 866 млрд долларов. По словам Грэма, из-за инфляции эта сумма представляется недостаточной, и на военные расходы потребуется минимум 40 млрд долларов. В противном случае, речь может идти об угрозе национальной безопасности.

С жалобами на то, что увеличение военного бюджета якобы позволило лишь компенсировать резкий рост инфляции недавно выступил и британский министр обороны, один из наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО Бен Уоллес.

Даже с учетом инфляции, эта сумма не только намного превышает военные расходы времен Рейгана. Это «на 146 млрд долларов или на 20% больше, чем последний (оборонный) бюджет бывшего президента Дональда Трампа», отметил Корб. Бюджет на 2021 финансовый год составлял «всего» 740 млрд долларов.

Более того, администрация Байдена изначально планировала, что в 2024-м потратит на оборону 775 млрд.

Корб напомнил общеизвестный факт о многократном превышении военных трат США над аналогичными статьями бюджетов главных оппонентов — России и Китая. Эксперт подчеркнул — объем средств, заложенный в новый бюджет, втрое больше китайского, и в 10 раз больше российского, и превышает суммарные военные расходы десяти следующих по списку (после России и Китая) стран мира: Франции, Британии, Турции и т.д.

Но — подчеркивает Корб, в реальности заложенные в бюджет-2024 военные расходы больше той суммы, которую Линдси Грэм и его коллеги-сенаторы считают «недостаточной». Так, уже согласованная сумма военной помощи Украине в 48,9 млрд долларов, не закладывается предлагаемый бюджет Пентагона в 886 млрд долларов, и идёт отдельной строкой.

Кроме того, Пентагону удалось обойти установленный Законом о контроле над бюджетом 2011 года секвестр — обязательное ограничение на расходы, заметил Корб. Ведомство использовало не подлежавшую урезанию часть бюджета, предназначенную для финансирования исключительно военных операций в Ираке и Афганистане, фактически не по назначению.

«Например, Пентагон использовал средства из военного бюджета для финансирования таких программ, как Европейская оборонная инициатива, которая не имела ничего общего с войнами в Ираке и Афганистане, но увеличила наш вклад в НАТО», — поясняет бывший помощник министра обороны США. А это, в свою очередь, стало вкладом в военную машину Украины.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис, комментируя проект военного бюджета США на 2024 год, который анонсировал глава Пентагона Ллойд Остин, отметил: документ предусматривает увеличение расходов на «нападение на КНР» на 40%. «США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь?», — прокомментировал Моррис выступление главы военного ведомства.