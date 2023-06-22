NI: Военный бюджет США больше, чем утверждают «ястребы» в Сенате
Вашингтон, 22 июня, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Военный бюджет Соединенных Штатов при Джо Байдене почти на 200 млрд долларов превышает оборонные расходы при Рональде Рейгане, на последнем этапе холодной войны. На это указал в статье для издания The National Interest экс-помощник министра обороны США времён Рейгана Лоуренс Корб, ныне старший научный сотрудник исследовательской организации «Центр американского прогресса» (перевод ИА Регнум).
Эксперт прокомментировал позицию группы сенаторов во главе с известным «ястребом»-республиканцем Линдси Грэмом, известным своей антироссийской позицией и поддержкой киевского режима. Сенаторы назвали недостаточным военный бюджет на 2024 финансовый год.
Финансовый год, напомним, не совпадает с календарным: например, финансовый 2024-й начинается с 1 октября 2023 года и заканчивается 30 сентября 2024-го.
Проект бюджета уже предполагает выделение Пентагону рекордных 866 млрд долларов. По словам Грэма, из-за инфляции эта сумма представляется недостаточной, и на военные расходы потребуется минимум 40 млрд долларов. В противном случае, речь может идти об угрозе национальной безопасности.
С жалобами на то, что увеличение военного бюджета якобы позволило лишь компенсировать резкий рост инфляции недавно выступил и британский министр обороны, один из наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО Бен Уоллес.
Даже с учетом инфляции, эта сумма не только намного превышает военные расходы времен Рейгана. Это «на 146 млрд долларов или на 20% больше, чем последний (оборонный) бюджет бывшего президента Дональда Трампа», отметил Корб. Бюджет на 2021 финансовый год составлял «всего» 740 млрд долларов.
Более того, администрация Байдена изначально планировала, что в 2024-м потратит на оборону 775 млрд.
Корб напомнил общеизвестный факт о многократном превышении военных трат США над аналогичными статьями бюджетов главных оппонентов — России и Китая. Эксперт подчеркнул — объем средств, заложенный в новый бюджет, втрое больше китайского, и в 10 раз больше российского, и превышает суммарные военные расходы десяти следующих по списку (после России и Китая) стран мира: Франции, Британии, Турции и т.д.
Но — подчеркивает Корб, в реальности заложенные в бюджет-2024 военные расходы больше той суммы, которую Линдси Грэм и его коллеги-сенаторы считают «недостаточной». Так, уже согласованная сумма военной помощи Украине в 48,9 млрд долларов, не закладывается предлагаемый бюджет Пентагона в 886 млрд долларов, и идёт отдельной строкой.
Кроме того, Пентагону удалось обойти установленный Законом о контроле над бюджетом 2011 года секвестр — обязательное ограничение на расходы, заметил Корб. Ведомство использовало не подлежавшую урезанию часть бюджета, предназначенную для финансирования исключительно военных операций в Ираке и Афганистане, фактически не по назначению.
«Например, Пентагон использовал средства из военного бюджета для финансирования таких программ, как Европейская оборонная инициатива, которая не имела ничего общего с войнами в Ираке и Афганистане, но увеличила наш вклад в НАТО», — поясняет бывший помощник министра обороны США. А это, в свою очередь, стало вкладом в военную машину Украины.
Ранее американский журналист Клейтон Моррис, комментируя проект военного бюджета США на 2024 год, который анонсировал глава Пентагона Ллойд Остин, отметил: документ предусматривает увеличение расходов на «нападение на КНР» на 40%. «США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь?», — прокомментировал Моррис выступление главы военного ведомства.