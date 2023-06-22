Москва, 22 июня, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления почётного наименования «гвардейская». Документ опубликован 22 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин

Отмечается, что теперь соединение следует именовать следующим образом: «175-я гвардейская Лунинецко-Пинская ордена Александра Невского и дважды ордена Красной Звезды бригада управления».

В указе говорится, что почётное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня Путин присвоил почётное наименование «гвардейский» 39-му отдельному вертолётному полку. Подразделение удостоилось этого за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.

14 июня глава государства поздравил командиров и личный состав 165-й артиллерийской бригады и 59-й Сивашской Краснознамённой бригады управления с присвоением им почётного наименования «гвардейская».