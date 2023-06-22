Варшава, 22 июня, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда 22 июня на встрече с журналистами заявил, что они с украинским лидером Владимиром Зеленским любят друг друга, однако заниматься им приходится политикой.

Zuma/TASS Президент Польши Анджей Дуда обнимает президента Украины Владимира Зеленского

«Мы с президентом Зеленским любим друг друга, но мы занимаемся политикой», — заявил, в частности, Дуда на видеозаписи, которая распространилась в соцсетях.

Польский президент также признал, что у них с Зеленским бывают сложные дискуссии, но их дух всегда дружеский. «Мы вместе с Украиной должны замучить Путина и утомить российское общество», — заявил он.

Ранее сообщалось, что во время церемонии открытия Европейских игр в польском Кракове зрители освистали президента Польши и министра государственных активов Польши Яцека Сасина.

Некоторые пользователи социальных сетей связывают такое поведение зрителей с последним кадровым решением Дуды. Так, в правительство Польши вернулся председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Как передавало ИА Регнум, Качиньский будет единственным вице-премьером в польском правительстве. В 2006–2007 годах он занимал должность премьер-министра Польши, а также вице-премьера в 2020–2022 годах.

В апреле Качиньский заявил, что Польша должна иметь больше оружия дальнего радиуса действия. По его словам, в стране уже в определённой степени есть такое оружие, но этот уровень недостаточный.

Польский политолог и публицист Якуб Можняк заявил, что Польша готовит армию к участию в спецоперации на Украине. Речь идёт о создании так называемого литовско-польско-украинского корпуса.