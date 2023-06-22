Воскресенск, Московская область, 22 июня, 2023, 18:53 — ИА Регнум. Следственный комитет и прокуратура начали проведение проверок по факту падения лифта в жилом доме в подмосковном Воскресенске, сообщили представители ведомств 22 июня.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

В прокуратуре региона отметили, что дом управляется товариществом собственников жилья, а упавший лифт был введён в эксплуатацию 16 лет назад (в 2007 году).

«В рамках надзорных мероприятий Воскресенская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание и эксплуатацию лифтового оборудования», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале прокуратуры.

В СК, в свою очередь, заявили, что следователи работают на месте происшествия и примут процессуальное решение по результатам проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в 14-этажном жилом доме в Воскресенске рухнул в шахту лифт с двумя пассажирами. Они были госпитализированы в районную больницу с травмами различной степени тяжести. Лифт упал с высоты пятого этажа.