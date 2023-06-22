Вашингтон, 22 июня, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Наступление ВСУ продемонстрировало не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева. Об этом 22 июня сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона и ещё двух западных чиновников.

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«Наступление не оправдывает ожиданий ни на одном фронте», — приводит телеканал слова одного из чиновников.

Отмечается, что российские силы показывают компетентность, которая превышает ожидания Запада, и действуют гораздо эффективнее при обороне.

Также CNN отмечает, что ВСУ довольно уязвимы перед минными полями. При этом США и их союзники всё ещё надеются на достижение значительных успехов украинских войск до июля.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вооружённые силы РФ уничтожили более 13 тыс. украинских военных, задействованных в ходе наступления ВСУ. Кроме того, украинская армия потеряла 246 танков, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595, в том числе БМП 152 единицы, из них западных — 59.

Президент России Владимир Путин отметил, что ВСУ ещё не исчерпали свои боевые возможности. По его словам, Запад может поставить Киеву ещё технику, но мобилизационный резерв ВСУ конечен. Это говорит о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца.