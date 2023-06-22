Кишинёв, 22 июня, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Российского посла в Молдавии вызвали в МИД республики в связи с заявлениями врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населённом пункте Джурджулешты. Об этом 22 июня сообщил советник пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Игорь Захаров.

Максим Блинов/РИА Новости Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии

Он отметил, что Молдавия осуждает недавние заявления представителя России и считает их неприемлемыми, поэтому министерство иностранных дел и европейской интеграции страны в срочном порядке вызывает главу дипмиссии России в Молдавии для объяснения.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя удар ВСУ по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма, заявил, что на этот поступок Россия даст очень серьёзный ответ.

«Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах (которые были в составе Украины, но переданы [Молдавии] режимом [экс-президента Украины Виктора] Ющенко) — все эти координаты известны. Поэтому будет скоро ответ очень серьёзный», — сказал, в частности, Сальдо.