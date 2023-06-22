Воскресенск, Московская область, 22 июня, 2023, 18:39 — ИА Регнум. В подмосковном Воскресенске водитель автомобиля сбил велосипедиста и пытался добить его, ударив ножом. Об этом 22 июня сообщили в региональной прокуратуре.

Global Look Press/Fotostand / K. Schmitt

Отмечается, что инцидент произошёл в селе Косяково городского округа Воскресенск.

«Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота», — говорится в сообщении.

Пострадавший смог убежать и обратиться в больницу. Нападавший скрылся с места происшествия.

Позже злоумышленник был задержан и арестован. Им оказался 41-летний сотрудник ГИБДД. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Как сообщает Telegram-канал Mash, виновник заявил, что выехал с дачи после ссоры с женой из-за огурцов. Во время движения он отвлёкся и не заметил велосипедиста, который влетел в лобовое стекло и разбил его. Водитель, по его словам, бросился на помощь, но тот вскочил на ноги и обрушился на него с нецензурной лексикой. Из-за этого он ударил его ножом в живот, после чего сел в машину и уехал.

Как уточнили ИА Регнум в управлении ГИБДД, мужчина является вольнонаёмным сотрудником одного из отделов ГАИ. То есть подозреваемый не имеет специального звания в системе МВД.

Ранее сообщалось, что арестованный водитель — техник отдела регистрации ГИБДД Роман С. Он столкнулся в велосипедистом, выехав на встречную полосу. Ударив его в живот, он уехал. У пострадавшего диагностировано проникающее ранение печени.