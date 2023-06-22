Москва, 22 июня, 2023, 18:26 — ИА Регнум. В Вооружённых силах (ВС) России к концу июня сформируют резервную армию, также в ближайшее время появится армейский корпус, сообщил 22 июня министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идёт всё планово», — доложил глава Минобороны. По его словам, сейчас эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60%.

Шойгу также заявил, что в среднем за сутки на службу по контракту поступают 1336 человек — примерно полк. По прямому контракту набраны 114 тысяч человек, также есть еще более 50 тысяч добровольцев.

В пресс-службе министерства накануне совещания сообщили, что ещё четыре добровольческих подразделения подписали контракты с Минобороны России. Общее количество заключивших контракты превысило 20 формирований добровольческого корпуса.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет участникам добровольческих подразделений право на бесплатную медико-психологическую и другую реабилитацию наравне с остальными военнослужащими Вооружённых сил. Закон также освободил добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине, отражающих вторжение врага на российскую территорию пограничников, а также членов их семей от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Заключение контрактов Минобороны с добровольческими подразделениями потребовалось для обеспечения их правового статуса.