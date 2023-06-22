Санкт-Петербург, 22 июня, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Цена бензина марки Аи-92 в европейской части России на торгах в четверг поднялась на 2%, до рекордных 58,55 тысячи рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Таким образом, стоимость бензина марки Аи-92 достигла максимума с августа 2021 года.

Стоимость бензина «Премиум-95» в европейской части страны выросла на 1,3% и составила 66,59 тысячи рублей за тонну. Она оказалась чуть ниже рекорда 15 июня в 67,38 тысячи рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) 15 июня направила нефтяным компаниям письма с требованием увеличить объёмы продаж бензина на бирже.

По данным ФАС, за последние пять месяцев продажи сократились на 7,9%. Это привело к повышению спроса на Аи-92 и Аи-95 и к существенному изменению биржевых цен на нефтепродукты.

Также ФАС готова поддержать ограничение экспорта бензина, если этот механизм будет предложен. Как заявил глава ведомства Максим Шаскольский, такая мера будет способствовать защите топливного рынка.

Правительство России рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы тем самым предотвратить дефицит топлива и рост цен на внутреннем рынке после сокращения объёма субсидий для нефтеперерабатывающих заводов.