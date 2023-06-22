Вашингтон, 22 июня, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Американские бизнесмены Илон Маск и Марк Цукерберг всерьёз решили встретиться на ринге в Лас-Вегасе. Об этом сообщило издание The Verge.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa, Javier Rojas/Keystone Press Agency Марк Цукерберг и Илон Маск

Ранее генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, председатель Twitter Илон Маск написал в микроблоге, что «готов выйти на ринг» с соучредителем компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом. Так он отреагировал на сообщение о том, что компания разрабатывает свой аналог Twitter.

«Пришли мне адрес», — ответил Цукерберг на своей странице в соцсети.

Источники в компании Цукерберга заявили изданию, что сообщение написано вполне серьёзно и не является шуткой.

«Вегас, «Октагон», — ответил Маск своему оппоненту в Twitter, подразумевая арену Octagon MMA в Лас-Вегасе.

Миллиардер добавил, что у него есть коронный приём под названием «морж». Это значит лечь на противника и ничего не делать.

Издание полагает, что оба противника достойны друг друга. Маск, которому 51 год, крупнее Цукерберга. Он заявлял, что в юности дрался на улицах в ЮАР. Цукербергу 39 лет, он занимается джиу-джитсу и в мае завоевал медали на дебютном турнире.

Как сообщало ИА Регнум, в мае состояние Цукерберга увеличилось на рекордные $44,3 млрд с начала года, до $89,9 млрд. Столь высокого показателя не было ни у кого из богатейших людей мира. Эксперты полагают, что бизнесмен сосредоточился на развитии метавселенной и стремится делать инвестиции в этом направлении.