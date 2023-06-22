Москва, 22 июня, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Бразильский защитник Марио Фернандес вновь станет футболистом ЦСКА. Об этом 22 июня сообщил президент клуба Евгений Гинер.

Григорий Сысоев/РИА Новости Марио Фернандес

«Марио возвращается в ЦСКА? Да», — приводит слова Гинера «Чемпионат».

Как ранее сообщало ИА Регнум, в апреле генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Фернандес может вернуться в команду. Позже стало известно, что 32-летний футболист расторг контракт с бразильским «Интернасьоналом», за который выступал с декабря 2022 года.

По словам главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в своей родной Бразилии.

Он выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. В составе клуба Фернандес стал трёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. В 2016 году он получил российское гражданство, а затем провёл 33 матча за сборную России.