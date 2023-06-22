Москва, 22 июня, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин приступили к выходу в открытый космос для установки антенны на модуль «Звезда». Трансляция ведётся 22 июня на сайте Роскосмоса.

Иван Шилов ИА Регнум Космос

Космонавты на МКС открыли выходной люк модуля «Поиск» и приступили к четвёртой в 2023 году внекорабельной деятельности по российской программе. Ожидается, что они проведут за пределами станции 6 часов 51 минуту.

В рамках выхода запланирован демонтаж оборудования старой системы связи с модуля «Звезда». На её месте будет установлена аппаратура новой высокоскоростной радиотехнической системы передачи информации (РСПИ-М).

Кроме того, Прокопьев и Петелин снимут с модуля «Звезда» аппаратуру «Сейсмопрогноз», планшет эксперимента «Импакт» и съёмную кассету с образцами материалов, находившихся за бортом МКС 19 лет.

В заключение космонавты демонтируют с модуля «Поиск» один из трёх контейнеров оборудования «Биориск-МСН».

Как сообщало ИА Регнум, в предыдущий раз Прокопьев и Петелин выходили в открытый космос 4 мая. Они провели за бортом МКС 7 часов 11 минут. За это время космонавты подготовили шлюзовую камеру для переноса с модуля «Рассвет» на модуль «Наука», подключили кабели между шлюзовой камерой и модулем «Наука», а также провели наблюдение за перемещением шлюзовой камеры манипулятором ERA и её пристыковкой к «Науке».