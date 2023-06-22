Москва, 22 июня, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Какие бы потери ни понесла Украина в ходе попыток наступления, она не сможет попросить Россию о переговорах, так как за неё всё решают в Вашингтоне и Брюсселе. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 июня заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее в этот день секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что с 4 по 21 июня ВС РФ уничтожили 246 танков, 42 реактивные системы залпового огня ВСУ, 264 беспилотника, 10 тактических истребителей и больше 13 тыс. военных, которых Киев задействовал при контрнаступлении.

По словам эксперта, Украина лишается своей армии, но это не беспокоит Киев. Его беспокоит выполнение того задания, которое поставил перед ним Запад, — атаковать Россию. Задача заключается не в том, чтобы победить Россию на поле боя, а в том, чтобы как можно сильнее затянуть проведение специальной военной операции. Чтобы всё это разоряло Россию — её экономику, финансы и людские ресурсы.

«Поэтому Запад сделал Украину своей жертвой, — сказал Литовкин. — И на территории Украины против России борются 50 стран во главе с США — жизнями украинского народа, её солдат и офицеров. Западу не жалко украинских солдат. Не жалко той техники, которую они сбрасывают на Украину. Тем более что это достаточно старая техника — третьего-четвёртого поколения».

По его словам, какие бы потери ни несли ВСУ, никто не собирается сажать Украину за стол переговоров.

«Украина не может ничего просить. За неё решают в Вашингтоне и в Брюсселе. И им плевать на то, что и сколько потеряет Украина. Им важно, чтобы разорялась Россия», — пояснил Литовкин.

Он убеждён, что поставки западной военной техники Киеву продолжатся, тем более что Запад поставляет Украине военную технику не в тех масштабах, которые требуются ей на самом деле, а в порционных. Проще говоря, Запад действует по принципу «кормить собаку, чтобы она не сдохла с голоду, но продолжала громко лаять».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, отсутствие успехов в наступлении ВСУ объясняется стремлением избежать больших потерь среди украинских солдат. Как он заявил, наступление займёт время, а руководство ВСУ работает по стандартам НАТО.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ ещё не исчерпали свои боевые возможности — ряд их стратегических резервов пока не задействован. Глава государства подчеркнул, что Запад может поставить Киеву ещё технику, а мобилизационный резерв ВСУ конечен.