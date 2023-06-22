Грозный, 22 июня, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Главе Чечни Рамзану Кадырову был вручён макет пулемёта, который был изготовлен из украинских снарядов известным кузнецом из Донецка Виктором Михалёвым. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на главу Ножай-Юртовского района республики Асланбека Музураева.

Елена Афонина/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

Отмечается, что Музураев передал подарок руководителю региона на проходящем в его районе фестивале «Беноевская весна». Макет пулемёта был выполнен из украинских автоматных гильз и снарядов. На изделии написано «Ахмат — сила», это лозунг в честь погибшего президента Чечни Ахмата Кадырова.

«Видите? Дарят пулемёты, а мы будем стрелять из пулемётов», — приводят журналисты слова Кадырова, которые он произнёс, принимая подарок.

Как передавало ИА Регнум, чеченские бойцы приступили к дежурству на Грайворонском таможенном пункте в Белгородской области. Кадыров отметил, что до сих пор в районе таможенного пункта ржавеет техника и вооружения, которые были брошены украинскими диверсантами при попытке прорыва на российскую территорию.

Глава Чечни также отметил, что бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» успешно продвигаются в боях за Марьинку (ДНР) и совсем скоро полностью освободят этот город. Он отметил, что после того, как Марьинка окажется под контролем российских войск, ВСУ прекратят обстрелы Петровского района Донецка.