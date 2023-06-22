Ярославль, 22 июня, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В Ярославле мужчина и женщина, которые работали с блогером Еленой Блиновской, получили три года лишения свободы условно за создание крупной площадки по обналичиванию денег, сообщила 22 июня пресс-служба УФСБ по Ярославской области.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Елена Блиновская

В сообщении сказано, что Фрунзенский районный суд признал виновными Николая Коляду 1988 года рождения и Арину Гуляеву 1998 года рождения, которые создали и обеспечивали на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств.

В частности, площадка включала свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей. Отмечается, что, согласно материалам дела, общий оборот «незаконного банка» составил не менее 286 миллионов рублей, а сумма извлечённого дохода — от 18 миллионов рублей.

По приговору суда они признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к лишению свободы на три года условно.

Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что обнальщики работали с Блиновской.

Как сообщало ИА Регнум, Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке выехать в Белоруссию. По версии следствия, она не уплатила 918 млн рублей налогов. Суд отправил её под домашний арест. Мужу Блиновской Алексею, в свою очередь, было предъявлено обвинение в соучастии в совершении преступлений по отмыванию денежных средств, а также в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Ранее суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении Блиновской домашнего ареста с сохранением установленных ограничений (запрета на использование интернета). В ходе судебного заседания 21 июня блогер заявила, что полностью признала свою вину и сотрудничает со следствием. По её словам, она не нарушала запрета на использование интернета, а публикации в её Telegram-канале стали результатом взлома.

Представители СК, в свою очередь, сообщили, что в рамках данного уголовного дела были арестованы 35 счетов в нескольких иностранных банках и допрошены 22 человека. Имущество Блиновской и её мужа предполагается арестовать.

Адвокат Блиновской 21 июня рассказала, что блогер уже выплатила около 30 млн рублей ранее не уплаченных налогов и постарается компенсировать всё остальное как можно быстрее.