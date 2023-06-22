В ЗАГСах Ставрополья проходит акция «Я пишу тебе с фронта, родная»

В Ставропольском крае 30 апреля стартовала патриотическая акция «Я пишу тебе с фронта, родная». Акция приурочена ко Дню Победы и проводится в регионе уже в третий раз.

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Письмо с фронта

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

В местных отделах ЗАГС во время регистрации брака звучат мелодии военных лет, а молодожёнам вручают копии фронтовых писем из семейных архивов, написанных в годы войны жителями края. Из огромного количества писем были выбраны те, которые буквально пропитаны любовью и тоской по близким людям, находящимся вдалеке друг от друга и понимающим, что эта дорогая весточка может быть последней.

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Письмо с фронта

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Акция «Я пишу тебе с фронта, родная» в ЗАГСе Ставропольского края

По данным управления ЗАГС Ставропольского края, с 1941-го по 1945 г. в регионе было зарегистрировано 25 тыс. браков, в том числе в победном 1945-м — более 9 тысяч. Возраст вступающих в брак мужчин — 25-27 лет, женщин — 19-23 года. Регистрация проходила скромно, не было, как правило, ни колец, ни шампанского, ни белых платьев.