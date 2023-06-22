Хельсинки, 22 июня, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Новый министр экономического развития Финляндии Вильгельм Юннила заявил, что сделанные им ранее намёки на свою близость к идеологии нацизма были шутками, и извинился за них.

Lauri Heikkinen Вильгельм Юннила

Местные СМИ ранее обращали внимание на целую серию таких намёков. Юннила одобрительно комментировал сочетание цифр «88», вёл предвыборную кампанию под лозунгом «Поддай газу». В 2019 году он участвовал в мероприятий одного из финских правых экстремистских движений.

«В течение многих лет я шутил в манере, которая сейчас кажется мне глупой и инфантильной. Я вёл себя неправильно и приношу извинения за свои поступки», — написал министр на своих страницах в соцсетях.

Юннила также отметил, что не только не принадлежит к крайне правым националистским организациям, но и считает необходимым их запрет. В свою очередь, канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти заявил, что не видит оснований сомневаться в соответствии Юннилы занимаемой им должности.

Как сообщалось ранее, новым спикером парламента Финляндии в июне 2022 года был избран Юсси Халло-Ахо, который ранее лично покупал и передавал Украине снаряды и призывал к убийствам российских солдат.

22 июня стало известно, что городской совет Хельсинки принял решение переименовать парк, в настоящее время носящий имя Владимира Ленина. В своей пояснительной записке авторы инициативы назвали Ленина диктатором и заявили, что вопрос о переименовании стал актуальным после начала СВО.