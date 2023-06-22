Москва, 22 июня, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Когда президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, то таким образом он мог озвучить то, что думал внутри себя, теперь же администрации президента придётся оправдывать действия лидера, так как ситуация может серьёзно навредить и без того непростым отношениям между Вашингтоном и Пекином. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Yuri Gripas/picture alliance/Consolidated/ТАСС Президент США Джо Байден

Ранее американский президент Джо Байден во время благотворительного вечера в Калифорнии по сбору средств на свою предвыборную кампанию назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Это случилось вскоре после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, где, по его словам, удалось добиться стабилизации отношений двух держав. Говоря о февральском происшествии с воздушным шаром КНР, Байден подчеркнул, что незнание фактов произошедшего — это большое замешательство для диктаторов, имея в виду председателя КНР. После этого, как сообщил американский телеканал NBC News, высокопоставленные члены администрации оказались в «неловком положении» и пытались найти объяснение словам президента США. Чиновники Белого дома были вынуждены уточнить, что это не официальная позиция Вашингтона, а личное мнение президента.

По мнению Войко, оплошность американского президента обнуляет всю важность визита Энтони Блинкена в Китай и влияет на договорённости, достигнутые в ходе встречи в Пекине.

«С одной стороны, администрация США пытается наладить отношения с Китаем. Но некоторые заявления не способствуют этому сближению. Те задачи, которые пытался решить Блинкен, откладываются на ещё более отдалённый срок. В итоге может произойти ещё большее отдаление Вашингтона от Пекина, будет сближение Китая с Россией, а этого как раз хотели избежать Штаты. Возможно, будут какие-то последствия по ограничениям в деятельности американских компаний на территории Китая», — допустила Войко.

Политолог отметила, что в Китае уделяют довольно большое внимание словам, манере и контексту сказанного. Поэтому подобное высказывание Байдена может очень болезненно восприниматься населением, а также элитами Китая. По мнению Войко, Пекин может воспринять это как оскорбление руководителя, что недопустимо в КНР. По итогу администрации американского президента придётся оправдываться за допущенную оплошность их лидера.

«Сейчас будет важна работа протокольщиков. Чиновники в Белом доме будут пытаться отыграть назад, говорить, что это не преднамеренно. Пойдут в ход любые оправдания, что Байден не это имел в виду. И не исключено, что он действительно не отдавал себе отчёт в том, что говорил», — рассказала Войко.

Политолог допустила, что Байден мог случайно озвучить то, что думал, без умысла навредить. Она предположила также, что где-то в кулуарах американского правительства действительно могут именно так называть председателя КНР, поэтому президент США неуместно, но «по привычке» обмолвился об этом на публике. Войко напомнила, что подобная ситуация была в отношении президента России Владимира Путина. Эта оплошность тоже повлияла на диалог сегодня между Россией и США, точнее его практически полное отсутствие.

Ранее сообщалось, что поездка в Китай Блинкена может способствовать встрече осенью Байдена с Си Цзиньпином. Об этом написала китайская газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов. Байден заявлял, что отношения США и Китая «на правильном пути», а встреча госсекретаря Энтони Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином привела к прогрессу.