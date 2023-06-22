Пекин, 22 июня, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Возбуждение президента Украины Владимира Зеленского сменилось сдержанностью после того, как ВСУ понесли большие потери в ходе наступательных действий. Это отметили читатели китайского издания «Гуанча» в комментариях к заявлению президента России Владимира Путина о некотором затишье в зоне СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В теме так называемого большого контрнаступления Зеленский перешёл от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперёд», — написал один из комментаторов.

Другой читатель указал на то, что Украина не обладает ни господством в воздухе, ни превосходством в огневой мощи. Но главное — у ВСУ нет никакого эффекта внезапности.

США и другие страны Запада уже обсуждают, как будут восстанавливать Украину. Самое разумное для Киева — создать условия для мирных переговоров, а не пытаться прорваться контрнаступлением, согласился третий комментатор.

Ещё один пользователь выразил уверенность, что «этот фарс почти закончился».

Другие читатели заключили, что России удалось развеять миф об исключительности западных оружия и техники.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня ВСУ начали контрнаступление, о котором долго заявляли в Киеве, на южнодонецком, запорожском и артёмовском направлениях. Основной удар пришёлся на запорожский участок фронта, туда были брошены бригады ВСУ, подготовленные специалистами НАТО и вооружённые западной техникой.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что киевские войска ни на одном из участков не достигли своих целей, а их потери превышают традиционное для атак соотношение три к одному. Позднее он заявил об определённом затишье на линии фронта, это подтвердил 22 июня и министр обороны Сергей Шойгу. По словам министра, противник снизил активность после 16 суток активных боёв, понёс потери и занялся перегруппировкой.