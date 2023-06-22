Вена, 22 июня, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Читатели австрийского издания Exxpress призвали чиновников ЕС заботиться о собственных гражданах. Так они прокомментировали слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Евросоюз готовит юридическую базу для использования замороженных российских активов.

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Если члены ЕС позволяют себя так грабить, а граждане соглашаются с этим, то они скоро сами будут голодать», — написал один из комментаторов.

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Второй отметил, что заплатить должны американцы, а не Россия. Третий задал риторический вопрос: «Заплатят ли американцы за восстановление Вьетнама, Ирака, Сирии, Афганистана, Ливии, бывших югославских стран?»

«Хотел бы я посмотреть на судебного пристава, взыскивающего деньги с Путина!» — добавил ещё один читатель.

Как ранее сообщало ИА Регнум, фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит юридическую базу для использования замороженных российских активов для восстановления Украины. По её словам, юридически это не простое дело.

Ранее Bloomberg сообщило: ЕС пришёл к выводу, что не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы и вместо этого сосредоточился на временном их использовании.

Как отмечает The Financial Times, использование прибыли от замороженных активов может привести к подрыву доверия к европейской валюте и нанесению ущерба финансовой стабильности.