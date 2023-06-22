Москва, 22 июня, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Власти Катара намерены укреплять сотрудничество и координацию с Россией в вопросах, представляющих взаимный интерес, заявил 22 июня глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Сергей Бобылев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время встречи в Москве

«Сегодня я прибыл к вам с посланием от Его Высочества эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, которое касается дальнейших шагов по наращиванию двухстороннего сотрудничества и координации», — сказал он.

Премьер-министр Катара подчеркнул важность совместных экономических проектов и отметил, что Доха и Москва связаны общими интересами в области энергетики и продовольственной безопасности.

Он также упомянул, что провел «обстоятельные» переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которых стороны обсудили некоторые аспекты региональной и международной повестки дня.

Президент России, в свою очередь, передал приветствие эмиру Катара. Он отметил, что все встречи с катарским лидером проходили на очень высоком уровне и всегда подчеркивали намерения развивать отношения двух стран по очень многим направлениям.