Краснодар, 22 июня, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Жена владельца футбольного клуба «Краснодар» и основателя компании «Тандер» Сергея Галицкого Виктория ушла из жизни в результате болезни. Об этом сообщил 22 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным источника, Виктория Галицкая последние два года жила в Италии и проходила там лечение. Какую именно болезнь у неё ранее диагностировали, не уточняется.

Галицкая умерла 14 июня. Её тело доставили в Краснодар. Возможно, похороны уже состоялись.

СМИ редко сообщали что-либо о супруге Галицкого, включенного журналом Forbes в список 200 богатейших российских предпринимателей. Сергей и Виктория познакомились ещё в университете и вскоре поженились, у них родилась дочь. Жених после свадьбы взял фамилию невесты.

Как сообщало ИА Регнум, в минувшем году журналистка Ксения Собчак заявила, что Галицкий продолжительное время борется с онкологическим заболеванием и тратит на лечение деньги, оставшиеся у него в западных банках.